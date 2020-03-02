В Екатеринбурге отменили концерт Наталии Орейро в рамках тура "20 лет вместе"

Концерт известной певицы и актрисы Наталии Орейро, который был запланирован в Екатеринбурге, отменен. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на сайте агентства Stars Liga, которое ранее анонсировало мероприятие.

Орейро должна была посетить столицу Урала в апреле в рамках тура "20 лет вместе". Сообщается, что все концерты певицы в России отменены в связи с некими проблемами, "не имеющими никакого отношения к Наталии Орейро и ее команде".

Организаторы уверяют, что собираются провести шоу в тех же городах осенью 2020 года (ноябрь-декабрь). Новые даты они обещают назвать в ближайшее время. При этом желающие вернуть купленные билеты смогут это сделать.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Наталия Орейро сняла клип в Подмосковье, танцуя на фоне настенного ковра эпохи 80-х годов.