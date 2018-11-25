25 Ноября 2018
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Наталья Орейро сняла клип в Подмосковье, танцуя на фоне настенного ковра эпохи "восьмидесятых"

Известная актриса и певица Наталья Орейро, известная миллионам россиян по сериалу "Дикий ангел", сняла клип в Балашихе, где танцует и поет на фоне настенного ковра.

Сюжет клипа - незамысловатый. В Подмосковье находится село с названием Орейрово, там местные жительницы ждут своего кумира, которая на самом деле бросает все свои дела и приезжает.

Танцы и песни на фоне ковра, новогодняя вечеринка в местном Доме культуры и исполнение Орейро по-русски - все это в очередной раз говорит о неравнодушном отношении уругвайской певицы к России.

Ранее она снялась в клипе "Объединенные судьбой", приуроченном к чемпионату мира по футболу 2018.

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Наталья Орейро сняла клип в Подмосковье, танцуя на фоне настенного ковра эпохи "восьмидесятых"

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Теги: Наталья Орейро, клип, Балашиха, съемки, ковер, певица



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