Наталья Орейро сняла клип в Подмосковье, танцуя на фоне настенного ковра эпохи "восьмидесятых"

Известная актриса и певица Наталья Орейро, известная миллионам россиян по сериалу "Дикий ангел", сняла клип в Балашихе, где танцует и поет на фоне настенного ковра.

Сюжет клипа - незамысловатый. В Подмосковье находится село с названием Орейрово, там местные жительницы ждут своего кумира, которая на самом деле бросает все свои дела и приезжает.

Танцы и песни на фоне ковра, новогодняя вечеринка в местном Доме культуры и исполнение Орейро по-русски - все это в очередной раз говорит о неравнодушном отношении уругвайской певицы к России.

Ранее она снялась в клипе "Объединенные судьбой", приуроченном к чемпионату мира по футболу 2018.