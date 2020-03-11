21 Сентября 2020
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Пояс коронавируса (2020) | Фото: twitter.com/azamataka

"Коронавирусный пояс" вызвал шок: почему именно эти страны попали под удар

В сети обсуждают странное совпадение - многих шокировало, что все наиболее пострадавшие районы от коронавируса находятся на якобы одной широте 40 градусов: Ухань (КНР), Франция, Италия, Иран, Южная Корея, Япония, города в США: Сиэтл, Вашингтон, Нью-Йорк.

Интересно, что карта, судя по иероглифам, распространяется из Китая (хотя при беглом анализе источник мы найти не смогли). И в целом иллюстрация "пояса" выглядит убедительно, хотя, например, Ухань находится на 30°34' северной широты, Южная Корея - по определению южнее 38-й параллели и т.д. В комментариях феномен такого "пояса" объясняют, например, тем, что на этих широтах просто расположено большинство крупных городов Северного полушария. А другие пытаются строить конспирологические теории.

Пояс коронавируса(2020)|Фото: twitter.com/azamataka

Но депутат Госдумы и врач со стажем Алексей Куринный заявил Накануне.RU, что для появления такого "коронавирусного пояса смерти" есть вполне логичное объяснение, не связанное с конспирологией.

"Это объясняется идентичными климатическими условиями, благоприятными для распространения вируса. Вероятней всего, это температурный режим и влажность там, где вирус дольше сохраняется во внешней среде, соответственно, может поразить большее количество людей", - сказал он.

Именно температурным режимом, точнее, его сменой, Алексей Куринный уже объяснял возможный скорый пик подтвержденных случаев заболеваемости в России - как только весна полноценно вступит в свои права, вирус, который уже, вероятно, есть в российской популяции, может полностью себя проявить.

Политолог Александр Жилин считает более важным, что в этом "поясе" сейчас рушатся устоявшиеся технологические и производственные цепочки. "В "поясе", как мы видим, находятся страны с уровнем производства, уровнем технологий и с зависимостью от нефтедоллара. Полыхнуло в Китае. Китай - это фабрика 21 века, если началось в Китае, то на бок падает Россия (мы на 87% зависим в производстве от китайских запчастей). Европа - это технологии. Так рвутся технологические цепочки. Рушится старый индустриальный мир, здесь же удар по нефтедоллару", - говорит он.

Эксперт считает, что вспышка коронавируса в мире спадет после 20 марта, при этом во всем происходящем явно присутствуют элементы информационной войны и искусственного "подогревания" темы, тем более что смертность от коронавируса меньше, чем от гриппа.

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"Коронавирусный пояс" вызвал шок: почему именно эти страны попали под удар

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Теги: коронавирус, ухань, Франция, Италия, Иран, Южная Корея, Япония, Сиэтл, Вашингтон, Нью-Йорк, Александр Жилин, Алексей Куринный



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Развитие сюжета:

Ранее 12.03.2020 10:48 Мск Инфекционист назвал "коронавирусный пояс" совпадением. Такие зоны есть и по другим заболеваниям

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