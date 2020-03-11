21 Сентября 2020
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Валентина Терешкова (2018) | Фото: kp.ru

"Ей ни к чему такая память". На Урале приступили к сбору подписей за переименование улицы Терешковой

Жители уральского Артемовского, выступившие с предложением "обнулить" название улицы Валентины Терешковой в их городе, приступили к сбору подписей.
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Как рассказал Накануне.RU лидер инициативной группы местных жителей по имени Александр, планируется собрать 200-300 подписей. На сегодняшний день их собрано чуть больше 20 штук.

"Мы хотим составить несколько писем - главе городского округа, губернатору. В нашем понимании госпожа Терешкова запятнала свое имя, и ей ни к чему такая память", - рассказал активист.

По его словам, сбор подписей за переименование улицы начался вчера - сразу после заявлений Валентины Терешковой на заседании Госдумы об обнулении президентских сроков для Владимира Путина. Сегодня эта работа ведется более активно. Александр добавил, что сбор продлится до следующего понедельника, после чего начнется оформление документов для обращения к властям.

Кроме этого, в Сети уже создана петиция по данному вопросу. Отмечается, что новое название для улицы экс-космонавта, а ныне депутата Терешковой можно выбрать в ходе обсуждения с жителями Артемовского.

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Теги: подписи, улица Терешковой, переименование



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