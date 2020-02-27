08 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
инвалиды ,вои, романов (2020) | Фото: voi-72.ru

Тюменские инвалиды критикуют Андрея Романова. "Так действовать нельзя"

Медики городской поликлиники №5 продолжают ежедневные осмотры и измерение показателей организма участников акции инвалидов, сообщается на портале Тюменской области. Сегодня были обследовано два человека, у них замерили показатели на сахар и давление. При этом, была оказана неотложная помощь по поводу повышения артериального давления одному из участников акции, от госпитализации он отказался. Еще два участника отказались от осмотра. Медики считают, что пока ничего угрожающих жизни не выявлено.

Стоит отметить, что многие тюменские инвалиды резко критикуют акции Андрея Романова. Например, инвалид II группы по слуху Анна Лукьянова считает, что так себя нельзя вести. «Про инвалида Романова, который объявил голодовку, читала в интернете. Сама не понимаю зачем он это делает. Инвалиды так себя не ведут. Я не согласна с его мнением. Мой муж тоже инвалид второй группы, он не работает. Есть проблемы и со зрением, но он никому не жалуется. Мы понимаем, что надо жить с большой радостью», - рассказала она.

На страничке "В Контакте" Тюменского регионального отделения ВОГ Всероссийское Общество Глухих, сообщается, что Анна – счастливая жена и мама двоих детей. Занимается развитием жестового языка у взрослых и детей, помогает проводить культурно-массовые мероприятия. Кроме того, она руководит театральным кружком для инвалидов по слуху. А ее сыновья - тоже инвалиды по слуху, ведут активный образ жизни, старший - известный в городе хоккейный вратарь, выступал в составе сборной России. Дочь Юля закончила сейчас учится в колледже под Санкт-Петербургом. Анна Лукьянова считает, что каждый человек – кузнец своего счастья, а трудности нужно преодолевать, а не жить с ними.

инвалиды, анна лукьянова(2020)|Фото: https://vk.com/wall-172064013_798

валерия попова, инвалиды, слабослышащая(2020)|Фото:https://vk.com/wall-172064013_798



Валерия Попова поддерживает точку зрения Анны. "Пропаганда Андрея Романова и призывы к голодовке выглядят очень странно", - считает Валерия Попова, слабослышащая. "«Про Романова слышала, сама его не знаю. Удивляет, что он приехал из другого города и решил вести пропаганду среди инвалидов, чтобы вести голодовку. Для чего это делается? Действовать так нельзя. Он, наверное, думает, что для инвалидов все дается просто и с
неба деньги должны упасть. Это ошибочное мнение", - говорит Валерия. Она, кстати, тоже никогда не боялась трудностей. У нее тоже были сложные времена, но она не отказалась от своей мечты – заниматься жестовым пением. Сейчас Валерия работает руководителем детского кружка жестовой песни. Ее воспитанники выступают на городских мероприятиях, участвуют во всероссийских конкурсах.

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Тюменские инвалиды критикуют Андрея Романова. "Так действовать нельзя"

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Теги: тюменские инвалиды, андрей романов, участники акции, медики



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