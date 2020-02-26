07 Сентября 2020
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Сергей Шнуров, Партия роста (2020) | Фото: Накануне.RU

Сергей Шнуров начал политическое турне в Челябинске при полупустом зале

Бизнес-омбудсмен при президенте РФ, председатель "Партии роста" Борис Титов и музыкант Сергей Шнуров, который на прошлой неделе получил партийный билет, проводят в Челябинске встречу с однопартийцами и сторонниками, передает корреспондент Накануне.RU.

Мероприятие началось с двадцатиминутным опозданием. Известно, что перед встречей музыкант посетил ЧТПЗ и "Конар". При этом за пять минут до запланированного старта зал вообще был полупустой и волонтеры убрали несколько рядов стульев.

Партия роста(2020)|Фото: Накануне.RU

Титов заявил, что бюрократия задушила страну и партия выступает за то, чтобы страна жила другой жизнью.

Сергей Шнуров отметил, что не так давно был в Челябинске – 1 декабря здесь проходил его концерт. Перед возвращением домой он сфотографировался на остановке, где была надпись "люблю Челябинск". Поэтому он назвал судьбой тот факт, что именно в Челябинске начинается его политическая карьера. Он отметил, что регион стал сосредоточением всех проблем, в том числе и с бизнесом.

"Уголовное право стало универсальным инструментом управления страной, а предприниматель - как прокажённый. Наша партия должна эту ситуацию побороть", - сказал он.

Отвечая на вопрос о своем политическом прошлом, музыкант сказал: "У меня есть партийное прошлое, я был октябренком, потом приняли пионером, но в шестом классе меня выгнали. На этом моя партийная карьера закончилась".

Сергей Шнуров, Партия роста(2020)|Фото: Накануне.RU

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Сергей Шнуров начал политическое турне в Челябинске при полупустом зале

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Теги: Сергей Шнуров, Партия роста, Борис Титов



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