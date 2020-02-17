30 Августа 2020
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тюменская линия, пресс-конференция (2020) | Фото:ИА Тюменская линия

"Пытается поменять закон по себя". Тюменская организация «Всероссийского общества инвалидов» раскрыла мотивы активиста

Тюменская организация инвалидов высказалась по поводу скандальных требований одного из тюменских инвалидов Андрея Романова, передает корреспондент Накануне.RU. Председатель Тюменской областной региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Евгений Кравченко охарактеризовал деятельность Романова как потребительский экстремизм.

Напомним, накануне инвалид второй группы Андрей Романов обратился в центральный суд Тюмени с иском о взыскании одного миллиарда рублей морального ущерба с областного и администрации Тюмени. Как он сам сообщил на своем Youtube-канале, миллиард нужен ему "для исполнения государственных гарантий и обязательств перед всеми инвалидами и многодетными семьями, которым необоснованно отказали в получении земельных участков и в постановке на учет, как нуждающихся в получении жилья по договорам социального найма".

Евгений Кравченко считает: "Вопросы, которые озвучивает этот активист, не новые, это наша работа. Мы не используем те методы, который использует этот активист: шантаж, угрозы, нельзя так делать".

кравченко, тюмень, инвалиды(2020)|Фото:ИА Тюменская линия

Более того, глава тюменской организации инвалидов заявил: "Романов не идет с нами на контакт, мы его приглашали. Ему это не интересно, он решает свои проблемы: у него нет своего жилья, но есть имущество, соответственно, его не признают нуждающимся и не ставят в очередь на получения жилья. Сейчас он пытается поменять закон по себя. Но, тема увеличения имущественного ценза не новая – мы уже ее обсуждали с представителями администрации Тюмени, в каждом муниципалитете он свой. Этот активист не живет пять лет в Тюмени – этот показатель тоже является одним из условий признания нуждающимися».

тюменская линия, пресс-конференция(2020)|Фото:ИА Тюменская линия

Относительно голодовки с требованием  установки лифтов в пешеходном переходе на улице Гнаровской в Тюмени Евгений Кравченко выразил свое недоумение.

«В октябре Главное управление строительства Тюменской области проводило торги – объявляли аукцион по установке лифтов, а сейчас этот активист объявляет голодовку. Работа-то ведется, просто возможно недостаточно освещается. Сейчас объявлены повторные торги, повышена стоимость. Этого активиста не интересуют вопросы трудоустройства, образования детей.  Его не интересуют системные вопросы,  его интересует личная выгода. Его последний иск: когда человек дайте мне 1 млрд рублей и я сам всех обеспечу – для меня это показатель. С нами ему работать не интересно», - подытожил Кравченко.

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"Пытается поменять закон по себя". Тюменская организация «Всероссийского общества инвалидов» раскрыла мотивы активиста

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Теги: организация инвалидов, андрей романов, евгений кравченко, потребительский экстремизм



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