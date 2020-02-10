"Уралочка" обыграла "Заречье-Одинцово"

В 14 туре российской "Суперлиги Париматч" екатеринбургский волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" в гостях выиграл у подмосковного "Заречье-Одинцово".

Как сообщили Накануне.RU в уральском клубе, волейболистки были сильнее в четырёх партиях (25:19, 25:20, 21:25, 25:21).

"Уралочка" продолжает лидировать в чемпионате. В активе спортсменов 37 очков. Столько же у калининградского "Локомотива", у которого чуть лучше разница партий. Уральские волейболистки одержали уже 12 победу, поражений пока всего два.