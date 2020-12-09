Андрей Трубецкой: К Новому году жители Лянтора получат чистую питьевую воду

Чуть больше двух недель остаётся до сдачи в эксплуатацию в Лянторе водоочистных сооружений, построенных в рамках реализации нацпроекта "Чистая вода". Глава Сургутского района Андрей Трубецкой осмотрел объект в рамках рабочей поездки, сообщили Накануне.RU в районной администрации.

Реализация проекта проходила в рамках программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год исполнения в соответствии с планом мероприятий по реализации федерального проекта "Чистая вода". Реализация этого проекта позволит обеспечить чистой питьевой водой, соответствующей нормативным требованиям, население Лянтора, котельные, промышленные объекты, а также планируемые к строительству жилые дома, спортивный комплекс с универсальным игровым залом и бассейном и школу на 1500 учащихся в полном объеме. Цена контракта по ВОС Лянтора – 396 млн рублей, подрядчик – компания "Мармитекс". Дата исполнения контракта – 27 декабря 2020 года, однако власти рассчитывают подписать все документы и перевести последнюю часть оплаты 25 декабря и передать объект в эксплуатацию.

"Последний раз приехали в строящийся объект. Он очень нужный, долгожданный. Лянтор – самый крупный в Сургутском районе, более 40 тысяч жителей, но нет чистой воды. Непорядок. Строим для людей, чтобы жители получили, наконец, чистую воду. Очистные сооружения построены с запасом, на 50 лет, их мощность – 16 тысяч "кубов" в сутки. Это полностью решит проблему с чистой водой в городе", - подчеркнул глава Сургутского района Андрей Трубецкой в ходе рабочей поездки.

Отметим, что глава района сегодня также посетил объект благоустройства Городской молодежный парк культуры и отдыха в микрорайоне №9, осмотрел ход обустройства сквера «Штурм» по проспекту Победы в микрорайоне №6, также побывал на МБОУ "Лянторская СОШ №6" в микрорайоне 6А, где идет капитальный ремонт и в только что введенном в эксплуатацию застройщиком ООО "Севержилстрой-1" многоквартирном жилом доме №12/1, в микрорайоне № 3.

Стоит напомнить, что и жители Федоровского получат чистую воду в будущем. Проект реконструкции водоочистных сооружений сейчас проходит Госэкспертизу. Поселок активно растет, развивается и имеющиеся ВОСы уже не справляются с нагрузкой и фильтрацией воды. Оборудование морально устарело и требует замены. Работы по реконструкции планируют начать в 2022 году. В рамках нацпроекта «Экология» средства будут выделены из федерального, окружного и районного бюджетов.

Андрей Трубецкой, беседуя с местными журналистами, отметил, что с запуском новых ВОС в Лянторе в декабре 2020 года и реконструкцией ВОС в Фёдоровском к 2024 году Сургутский район будет обеспечен чистой водой более, чем на 99%.