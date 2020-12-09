В Сургуте бастуют рабочие "EWS" - не получали зарплату полгода

В Сургуте разгорается скандал с вахтовиками, которым не платят зарплату. Речь идёт о сотрудниках нефтесервисной компании "EWS", которая сотрудничает с "Газпром нефтью" и "Славнефтью". Причина – невыплата зарплаты. В последний раз рабочие деньги получали в июне, и то не полностью, сообщает Telegram-канал "Газ-батюшка".

"При увольнении также никто не компенсирует задолженность. Теперь компания сворачивает своё присутствие в России и планирует вывод техники. Для сотрудников это дополнительные риски не получить свои деньги", - уточняет канал.

Получить комментарий в "EWS" к моменту публикации не удалось.