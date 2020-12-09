09 Декабря 2020
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Вахтовики, забастовка, EWS, Сургут (2020) | Фото: t.me/papagaz

В Сургуте бастуют рабочие "EWS" - не получали зарплату полгода

В Сургуте разгорается скандал с вахтовиками, которым не платят зарплату. Речь идёт о сотрудниках нефтесервисной компании "EWS", которая сотрудничает с "Газпром нефтью" и "Славнефтью". Причина – невыплата зарплаты. В последний раз рабочие деньги получали в июне, и то не полностью, сообщает Telegram-канал "Газ-батюшка".
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"При увольнении также никто не компенсирует задолженность. Теперь компания сворачивает своё присутствие в России и планирует вывод техники. Для сотрудников это дополнительные риски не получить свои деньги", - уточняет канал.

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В Сургуте бастуют рабочие "EWS" - не получали зарплату полгода

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Теги: EWS, зарплата, долг, вахтовики



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