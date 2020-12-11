В Югре компания "ЕВС", вахтовики которой устроили бунт из-за долгов по зарплате, подала иск о банкротстве

В Сургуте после возбуждения уголовного дела сотрудникам ООО "ЕВС", которые устроили бунт из-за полугодовой задолженности перед ними, частично вернули долги по зарплате. Как оказалось, предприятие уже подало иск о банкротстве, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По версии следствия, руководство компании, основным заказчиком работ которой является "Газпромнефть-Хантос", с июня не платило сотрудникам зарплату. В результате перед 132 работниками образовался долга в 56 млн руб. Предприятие уже обратилось в суд с заявлением о банкротстве. Следователи возбудили уголовное дело. В офисе компании проводятся обыски с целью поиска, исследования и изъятия интересующей следствие финансовой и иной документации.

После возбуждения дела представитель предприятия сообщил, что работникам уже перечислено более 39 млн руб. Кому-то из пострадавших полностью вернули долг, кому-то – частично. Часть работников, которые уже допрошены, подтвердили факт поступления денег.

Добавим, в редакцию Накануне.RU обратилась жена одного из вахтовиков, Анна. Она сообщила, что "ей и её семье приходится жить только на её зарплату".

"У нас с мужем двое детей. Билеты на вахту супругу покупаю я, на работе его кормят только "завтраками", время от времени переводят по 10 тыс. руб., этих денег не хватает даже на то, чтобы покрыть ипотеку", - уточнила она.