"Упадок сил и болезненное состояние". На Южном Урале подвели итоги эксперимента по выживанию на МРОТ

В Челябинской области подвели итоги эксперимента по выживанию на МРОТ. Из 14 участников до конца акции смогли дойти только двое, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Горно-металлургического профсоюза.

Напомним, в октябре металлурги и горняки Челябинской области решили провести эксперимент и месяц прожить на размер продуктовой части потребительской корзины – чуть более 4 тысяч рублей. В эксперименте участвовали 14 человек – работники металлургических, горнодобывающих и машиностроительных предприятий Челябинска, Сатки, Карабаша, Верхнего Уфалея, Бакала, а также члены их семей. Акция стартовала 26 октября.

Однако до конца акции смогли дойти только двое.

"Все без исключения жаловались на упадок сил, моральную усталость и болезненное состояние. Особенно серьезная тревога появилась за тех, кто работает на опасном производстве, – они пожаловались на потерю концентрации внимания, физическую слабость, как следствие – повышенный риск брака и угрозу производственной безопасности – своей и окружающих коллег. У нескольких человек полностью закончились продукты, двое во время акции заболели", - рассказали в ГМПР.

Участники эксперимента обратились к министру труда и социальной защиты с предложением прожить на МРОТ один месяц. В настоящий момент петицию подписали 4,4 тыс. человек.

По итогам акции в областной организации ГМПР прошло обсуждение законопроекта об изменении методики расчета МРОТ. Участники уверены, что принимать закон в такой редакции нельзя, это ухудшит положение работающих россиян. Они призывают делать привязку не к медианной, а к средней зарплате по стране, а также предлагают разработать график повышения в течение 5 лет уровня МРОТ с 42% до 60% средней зарплаты.