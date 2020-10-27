"Жизнь на минималках". Южноуральские рабочие решили месяц прожить на продуктовой корзине

Металлурги и горняки Челябинской области решили провести эксперимент и месяц прожить на размер продуктовой части потребительской корзины – чуть более 4 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Горно-металлургического профсоюза, в эксперименте участвуют 14 человек – работники металлургических, горнодобывающих и машиностроительных предприятий Челябинска, Сатки, Карабаша, Верхнего Уфалея, Бакала, а также члены их семей.

"Металлурги и горняки Челябинской области решили прожить на голый минимум, определенный для россиян государством. Это размер и состав потребительской корзины – одной из составных частей прожиточного минимума, который в свою очередь является основой для расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ)", - говорится в сообщении.

Участники проекта считают, что МРОТ и стоимость потребительской корзины, которые сегодня установило государство, не соответствуют реалиям, прожить на них невозможно.

Акция стартовала 26 октября.