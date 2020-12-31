Сегодняшний коллапс в московских аэропортах проверит прокуратура

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку из-за отмен и задержек рейсов в столичных аэропортах.

Ведомство должно выяснить причины задержек и отмен, а также проверить, соблюдались ли при этом права пассажиров.

Напомним, столичные аэропорты были блокированы сегодня утром - по метеоусловиям Москвы отменены и задержаны оказались около 150 рейсов. Причина - образование наледи на поверхности взлетной полосы. Аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории, однако в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты самостоятельно принимают решение о взлете и посадке.

Домодедово ранее сообщил, что удалось стабилизировать ситуацию и начать отправлять рейсы, которых ждали тысячи пассажиров.