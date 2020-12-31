Аэропорты Москвы блокированы из-за ледяного дождя

В столичных аэропортах по метеоусловиям Москвы отменены около 150 рейсов. Причина - образование наледи на поверхности взлетной полосы.

В Домодедово 78 рейсов задержано и три отменено, в Шереметьево шесть рейсов задержано и 48 отменено, во Внуково 12 рейсов задержано и два отменено, передает Интерфакс.

В свою очередь очевидцы сообщают о скоплении тысяч пассажиров в терминалах аэропорта Домодедово; большинство из них не может вылететь из Москвы в регионы.

Аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории, однако в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты самостоятельно принимают решение о взлете и посадке.

"На поверхности взлетно-посадочный полосы образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления. Для обеспечения безопасности полетов в сложных метеоусловиях потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами", - сообщили в пресс-службе Домодедова.

Аэродромные службы работают в усиленном режиме, чтобы гарантировать безопасность полетов в тяжелых метеоусловиях. Создан оперативный штаб, чтобы нивелировать последствия погодных условий, обеспечить безопасность и регулярность вылетов.