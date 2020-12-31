Кураев пригрозил податься к Варфоломею

Лишенный священного сана Андрей Кураев пригрозил пожаловаться экуменическому патриарху Варфоломею. Об этом он сам написал на своей странице, где его большой пост так и называется: "На Фанар?"

Он пишет, что он "очень давний публичный человек, 30 лет на арене цирка, причем всегда был задирой и новатором". Далее в привычном провокационном стиле Кураев обвиняет РПЦ в том, что она становится раскольнической, противопоставляет себя всем остальным, хотя прямо и не связывает это со своим извержением из сана. Он заявляет об "отколе РПЦ от Вселенского Патриархата". И пригрозил оспорить решение Московского епархиального суда о лишении сана на Фанаре, причем согласны ли с этим в Церкви, для него не важно. "Важно, что он [Варфоломей] считает себя вправе принимать и рассматривать апелляции из всех поместных церквей", - отмечает Кураев.

Когда Варфоломей его "восстановит", как он "восстановил" лидера украинских раскольников Михаила Денисенко-Филарета, то зачислит Кураева к себе. Он не сможет служить в России, но сможет "продолжать считать себя диаконом" или служить за границей. Варфоломей, напомним, в 2018 году объявил себя начальником над всеми православными церквями.

Кураев пишет, что еще не принял окончательного решения. Но из его слов ясно, что он так и поступит, если шантаж не удастся. При этом он признает, что его апелляция на Фанар будет использована "в ущерб автономии поместных церквей".

"Но это уже не мои проблемы", - завершает свой пост Кураев.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, известный своей твердой канонической позицией, заявил, что многие православные недоумевают, почему это не было сделано раньше.

"Почему человек, который уже много лет льет грязь на Церковь, клевещет на нее, извращая и перекручивая на свой лад ее жизнь, до сих пор числился в списках клира РПЦ? А. Кураев требует пунктов канонического права в отношении этого решения. Есть вещи настолько очевидные, что не требуют специального параграфа. В канонах не написано, что враг Церкви не может быть ее членом, потому что это и так понятно", - отмечает митрополит.

Он указывает на публикацию Кураева и его признание, что он уже "30 лет на арене цирка", но каноны Церкви требуют других качеств священнослужителя. А вот "Фанар – это как раз то место, где госдеп США развернул антиправославное шапито".

Эксперт по церковно-политическим вопросам Александр Вознесенский считает, что было бы хорошо, чтобы Варфоломей забрал Кураева к себе, поскольку он объединяет под своими знаменами всех раскольников и тех, кто готов от имени православия признать нормой гомосексуализм, экуменизм и т.п.

Политолог Сергей Михеев полагает, что Кураев в какой-то момент стал бороться против Церкви из-за личных обид.

Напомним, Кураев был лишен сана за кощунство в адрес протоиерея Александра Агейкина в день его смерти, клевету и хулу на Церковь.