Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, заболевшим коронавирусом, не пить алкоголь в Новый год

Заболевшим коронавирусом россиянам в новогоднюю ночь лучше воздержаться от употребления алкогольных напитков. Роспотребнадзор РФ не рекомендует выпивать даже один бокал шампанского, тем, кто принимает лекарства от COVID-19, передает корреспондент Накануне.RU.

С рекомендациями о том, как провести новогодние праздники выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1". Ситуацию с коронавирусом на данный момент она назвала "стабильной" - дальнейшее зависит от того, как россияне проведут эти праздники.

"Ситуация пока еще неоднозначно стабильная. Вот как мы проведем эти праздники, так мы дальше и будем жить до конца зимы, это абсолютно точно", - заявила она.

Роспотребнадзор также рекомендует не посещать масштабные детские мероприятия в новогодние каникулы.