30 Декабря 2020
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Политика В России Москва
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. (2020) | Фото: duma.gov.ru / пресс-служба Госдумы РФ

Глава Минприроды Козлов устроил проверки работы ведомства при своем предшественнике Кобылкине

В Министерстве природных ресурсов и экологии перетрясают работу дирекций и департаментов. Новый глава ведомства Александр Козлов устроил инвентаризацию дел, оставленных ему прежним министром Дмитрием Кобылкиным.

Telegram-канал "Природоведение", близкий к руководству министерства, сообщил о завершении проверки, которую Козлов инициировал на третий день своего пребывания в новой должности. "Тогда выяснилось, что деньги на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора в регионах не выделены. По итогу проверки будут приняты кадровые решения", - отмечает канал.

Еще одна проверка только началась, она продлится до 20 января и коснется использования федерального имущества в подведомственных Минприроды учреждениях. Также будут проверять закупки: "В Минприроды проверяют дирекцию по обслуживанию служебных зданий и подведомственных организаций. Особенно интересует вопрос по закупкам у единственного поставщика".

Также стало известно, что министерство покидает замруководителя ведомства Константин Румянцев. Он проработал в этой должности год и курировал деятельность департаментов экологической безопасности и регулирования в сфере обращения с отходами, а с лета 2020 года – международное направление в министерстве и Росгидромет.

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Глава Минприроды Козлов устроил проверки работы ведомства при своем предшественнике Кобылкине

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Теги: александр козлов, минприроды, проверки, дмитрий кобылкин



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