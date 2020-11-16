Новый глава Минприроды начал служебную проверку работы ведомства под прежним руководством

Новоиспеченный министр природных ресурсов России начал свою работу с проверки действий сотрудников ведомства. Александр Козлов объявил служебную проверку закупок контейнеров для раздельного сбора мусора в регионах, передает РБК.

Поручение о закупке таких контейнеров прежнему главе Минприроды Дмитрию Кобылкину давала курирующий отрасль вице-премьер Виктория Абрамченко (поручение давалось в течение года трижды). Исполнители трижды отчитывались, что работают над этим. Но в середине ноября, когда в министерстве сменился руководитель, выяснилось, что инициатива до сих пор не внесена в правительство.

При этом в сентября премьер-министр Михаил Мишустин велел регионам обращаться в Минприроды с заявками на закупку таких контейнеров, а форма заявки министерством еще и не разработана.