16 Ноября 2020
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Политика В России Москва
мусор отходы раздельный сбор экология (2018) | Фото: Накануне.ru

Новый глава Минприроды начал служебную проверку работы ведомства под прежним руководством

Новоиспеченный министр природных ресурсов России начал свою работу с проверки действий сотрудников ведомства. Александр Козлов объявил служебную проверку закупок контейнеров для раздельного сбора мусора в регионах, передает РБК.
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Поручение о закупке таких контейнеров прежнему главе Минприроды Дмитрию Кобылкину давала курирующий отрасль вице-премьер Виктория Абрамченко (поручение давалось в течение года трижды). Исполнители трижды отчитывались, что работают над этим. Но в середине ноября, когда в министерстве сменился руководитель, выяснилось, что инициатива до сих пор не внесена в правительство.

При этом в сентября премьер-министр Михаил Мишустин велел регионам обращаться в Минприроды с заявками на закупку таких контейнеров, а форма заявки министерством еще и не разработана.

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Новый глава Минприроды начал служебную проверку работы ведомства под прежним руководством

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Теги: александр козлов, дмитрий кобылкин, минприроды, раздельный сбор мусора, регионы



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