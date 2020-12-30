Жириновский пояснил свои слова про возможных преемников Путина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пояснил свои слова про возможных преемников Путина.

В своем Telegram канале Жириновский пишет: "На днях я обозначил список возможных преемников действующего президента: 1. Мишустин 2. Медведев 3. Шойгу 4. Нарышкин 5. Володин 6. Собянин 7. Матвиенко 8. Кудрин 9. Дюмин 10. Иванов 11. Грызлов 12. Лавров 13. Рогозин 14. Чемезов.

Теперь хочу пояснить свою мысль. Это не список людей, один из которых точно будет преемником в 2024 году. Это список людей, которые сейчас входят в высшее политическое руководство страны и сейчас логично оценивать лишь кого-то из них".

По мнению политика, нынешние "гадания" о том, кто может сменить Путина, являются неблагодарным делом, поскольку через четыре года "кандидат, наверняка, будет совершенно другой".

"Более того, возможно участвовать в выборах будет действующий президент – он имеет на это право в соответствии с поправками в Конституцию. А о своем решении, скорее всего, он объявит не раньше конца 2023 года.

Если же он сам не пойдёт, то от Кремля появится совершенно новый человек. И от оппозиции будут совершенно другие люди", - заключил Жириновский.

Напомним, в Кремле рассуждения Жириновского по поводу преемника комментировать не стали, но отметили большой политический опыт лидера либерал-демократов.