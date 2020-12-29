Песков прокомментировал список преемников Путина по версии Жириновского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского о возможных преемниках Владимира Путина.

Представитель Кремля заявил, что чаще всего эти рассуждения ничем не подкреплены. "Как-то это комментировать я не могу", - сказал он.

Песков при этом отметил, что Жириновский обладает "богатейшим политическим опытом", и, "наверное, его рейтинги на этом опыте основываются", пишет "Интерфакс".

Ранее политик назвал возможными преемниками Путина премьера Михаила Мишустина, министра обороны Сергея Шойгу, главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, бывшего премьера Дмитрия Медведева, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главу Совета Федерации Валентину Матвиенко, главу Счетной палаты Алексея Кудрина.

В июне Песков прокомментировал заявление Владимира Путина чиновникам о том, что необходимо работать, а не рыскать глазами в поисках преемников.