Мишустин заявил, что средняя цена авиабилета с Дальнего Востока в Москву составит 10 тысяч рублей

Председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что кабинет министров "закончил важный этап по созданию объединенной дальневосточной авиакомпании".

"Контрольный пакет акций компании "Аврора" передан правительству Сахалинской области, теперь регион – единственный владелец этого стратегического перевозчика, и 10 дальневосточных субъектов Российской Федерации получат пакет акций этой объединённой компании в обмен на консолидацию их авиационных активов. Новая единая дальневосточная компания будет использовать современные отечественные самолёты, передовые технологии, гибкую систему управления маршрутами", - заявил премьер-министр.

Региональная авиакомпания за четыре года должна увеличить пассажиропоток до 2 млн человек, а маршрутов должно быть больше 500.

"Это позволит построить на территории Дальнего Востока единую региональную сеть и перейти к прямым перелётам между городами этого федерального округа без стыковки в Москве, в крупных городах. Благодаря этой программе можно купить авиабилет по доступной цене – около восьми тысяч рублей. Эти льготные билеты могут приобретать студенты, пенсионеры, люди с ограничениями по здоровью, с сопровождающими, а также многодетные семьи", - добавил министр.

Он заявил, что в случае одобрения президентом правительство готово выделить еще 5 млрд руб. на субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока, чтобы "они могли приобретать такие билеты по наиболее популярным маршрутам, их примерно двадцать один". "Это позволит перевезти на 450 тыс. пассажиров больше за год, а средняя цена для жителей дальневосточного региона составит 10 200 руб. в одну сторону. В случае Вашего одобрения Правительство продолжит работу по развитию транспортной коммуникации и не только на Дальнем Востоке – по всей стране", - сообщил Мишустин.

Путин быстро прикинул цифры: "10 200 рублей для перелёта с Дальнего Востока. Я так понимаю, что, видимо, Вы считали от Владивостока. Сегодня, насколько я помню, это 16 250 рублей, так что это действительно снижение заметное, спасибо большое".