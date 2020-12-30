Зеленского не оказалось в списке новогодних поздравлений от Путина

Владимир Путин поздравил избранного президента США Джо Байдена и действующего американского президента Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством, сообщили в пресс-службе Кремля.

Поздравления также получили лидеры Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Южной Осетии, королева Великобритании Елизавета II и другие. Президента Украины Владимира Зеленского в списке не оказалось.

Напомним, в прошлом году Путин разослал новогодние поздравления лидерам почти 40 стран, но Зеленского в списке также не было.

31 декабря 2019 года сообщалось, что украинский президент сам позвонил Путину и поздравил с Новым годом.