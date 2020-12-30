Свердловский губернатор призвал победить коронавирус в новом году

В среду, 30 декабря, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заключительном в этом году заседании правительства нацелил членов кабинета министров на победу над эпидемией коронавируса и устранение ее последствий.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, глава региона отметил, что уходящий год проходил в сложных, а подчас экстремальных условиях.

"Но слаженная командная работа членов правительства, глав муниципалитетов, депутатского корпуса позволила обеспечить устойчивость региональной экономики, выполнение социальных обязательств перед уральцами. Сегодня я бы хотел поблагодарить всех жителей области, всех наших земляков за ответственность и выдержку, за крепость характера и умение мобилизоваться. Особая благодарность нашим медикам, работникам социальной сферы, волонтерам и добровольцам", - сказал Евгений Куйвашев.

Отдельно губернатор подчеркнул, что задача следующего года – побороть инфекцию, провести массовую вакцинацию жителей Свердловской области, укрепить систему здравоохранения и ее готовность противостоять новым вызовам. По его словам, одним из механизмов решения этой задачи станет программа "Общественное здоровье уральцев".

"Работы предстоит очень много, и в этих условиях существенно возрастает ответственность каждого руководителя. Надо укреплять исполнительскую дисциплину, добиваться высокой результативности, оперативного и четкого выполнения принятых решений. Обращаю на это внимание, уважаемые коллеги, особо хочу подчеркнуть, что оцениваю вашу работу не только я. Главную оценку дают люди, жители нашей области, в интересах которых мы с вами работаем", - призвал Евгений Куйвашев.

В преддверии новогодних и рождественских праздников он напомнил о необходимости соблюдения правил пожарной, антитеррористической и эпидемиологической безопасности. Глава региона потребовал уделить особое внимание бесперебойной работе систем жизнеобеспечения.