Вакцинация россиян против коронавируса обойдется в 75-100 миллиардов рублей - Силуанов

Вакцинация россиян от COVID-19 обойдется бюджету примерно в 75-100 млрд руб., считает министр финансов РФ Антон Силуанов. Напомним, эпидемиологи считают, что групповой иммунитет, достаточный для завершения пандемии, образуется, когда будут привиты (или переболеют) около 60-70% населения. Сейчас, по данным Минздрава, зарегистрировано 1,1 млн активных случаев коронавируса у россиян (а всего с начала пандемии - более 3 млн).

В начале декабря стала известна предельная отпускная цена на вакцину против коронавируса "Спутник V". По данным помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова, цена за два компонента составит 1942 рубля. Кузнецов рассказал, что упаковка из пяти двухкомпонентных наборов составит 9710 рублей.

Напомним, ранее правительство внесло "Спутник V" в список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Предельная стоимость лекарств из этого перечня контролируется Федеральной антимонопольной службой.

Вакцинация в России будет добровольной и бесплатной.