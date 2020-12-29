Путин вернул вытрезвители

Президент России Владимир Путин распорядился восстановить систему вытрезвителей в России. Соответствующий закон подписан и опубликован на официальном портале правовой информации. Открывать платные вытрезвители можно с 1 января 2021 года.

Закон подразумевает открытие вытрезвителей в рамках государственно-частного партнерства.

Путин подписал и сопутствующий закон, наделяющий полицейских полномочиями доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения не только в больницы, но и в вытрезвители. Поправки вносятся в закон "О полиции", который ранее предусматривал право сотрудников правопорядка отвозить утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться нетрезвых граждан исключительно в медицинские организации, отмечает ТАСС.