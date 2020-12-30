СМИ: думская кампания 2021 года пройдет на фоне низких рейтингов власти

В 2021 году в России пройдут первые федеральные выборы после окончания "крымской эйфории", когда все рейтинги российской власти были высокими, и после пенсионной реформы 2018 года, благодаря которой эти рейтинги упали.

"Единая Россия" заканчивает 2020 год с рейтингом 30%, но рассчитывает получить конституционное большинство и в новой Госдуме. Близкие к партии технологи дают установку, что партия получит 40–45% по спискам и 190 мандатов по округам.

Парламентская оппозиция тоже готовится к думским выборам – рейтинги КПРФ и ЛДПР сравнялись, и на выборы эти партии поведут прежние лидеры. Что касается шансов " Справедливой России" попасть в парламент, то они неоднозначны, поэтому она ведет переговоры о возможной коалиции на выборах с малыми партиями, пишут "Известия".

Как сообщалось, партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" создали комиссию для подготовки объединения.

Работа продвигается достаточно тяжело: малые партии хотят проходные места для их лидеров в партсписке на выборах в Госдуму в 2021 году и гарантий того, что их проекты не растворятся в "Справедливой России".