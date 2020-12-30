Навальный прокомментировал новое уголовное дело против себя

Российский политик Алексей Навальный прокомментировал сообщение Следственного комитета России о новом уголовном деле против него.

Как считает оппозиционер, спрогнозировать подобное "было несложно", написал он в своем Instagram.

"Вчера они сообщили, что изменят условный срок по прежнему делу на реальный, а сегодня сообщают, что я украл половину пожертвований, которые вы перечислили на ФБК. Надеюсь, что экспертизой по делу занимался центр криминалистики ФСБ",— написал Навальный.

Он отметил, что до сих пор не заведено дело о попытке его убийства, "зато начали дело против Соболь за то, что она позвонила в дверь одному из отравителей".

Как сообщалось, на оппозиционера Алексея Навального завели уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Дело квалифицировали по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн руб. на личные цели – приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены.