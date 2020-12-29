На Навального завели уголовное дело о похищении 356 миллионов

На оппозиционера Алексея Навального завели уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Дело квалифицировали по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

"Установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", "Фонд организации и координации защиты прав граждан", "Фонд правового обеспечения граждан", "Фонд защиты прав граждан "ШТАБ", с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов", - говорится в сообщении Петренко, опубликованном на сайте СК.

По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели – приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению.

Оппозиционер сейчас находится в Германии, где проходит лечение после отравления.