30 Декабря 2020
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Общество Москва
Андрей Кураев (2017) | Фото:пресс-служба фильма Матильда

Протодиакона Андрея Кураева извергли из священного сана

Протодиакона Андрея Кураева извергли из сана решением епархиального суда Москвы. Поводом для такого сурового решения стала запись в блоге Кураева от 21 апреля, в которой священнослужитель допустил оскорбительную характеристику почившего в этот день от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина.
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"Суд установил в заявлениях протодиакона Андрея Кураева признаки хулы на Церковь. В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в частности, обвинениях Русской Православной Церкви в "организации раскола", - говорится в заявлении на сайте Московской епархии.

В соответствии с Положением о церковном суде, протодиакон Андрей Кураев был трижды вызван в церковный суд в установленном порядке. При этом лишь в одном случае его отказ прибыть для участия в заседании был признан обоснованным уважительной причиной (состояние здоровья).

В ответ на четвертый вызов на заседание суда, запланированного на 29 декабря 2020 года, 25 декабря Кураев направил по электронной почте сообщение следующего содержания: "Убедительно прошу перенести заседание на январь, так как в предновогодние дни Москва намертво стоит в пробках, а на метро приехать опасно из-за пандемии". 29 декабря утром протодиакон Андрей Кураев направил на имя председателя епархиального суда письмо, в котором сообщил об отказе явиться в церковный суд.

Учитывая отказ прибыть на заседание, церковный суд счел обоснованным рассмотреть дело в заочном порядке.

Решение об извержении протодиакона Андрея Кураева из сана вступит в силу в случае утверждения его правящим архиереем Москвы — Патриархом Московским и всея Руси, а до этого в установленный срок может быть обжаловано.

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Протодиакона Андрея Кураева извергли из священного сана

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Теги: андрей кураев, извержение из сана



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