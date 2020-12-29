29 Декабря 2020
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Общество Крым
бутылка, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

Хуснуллин пообещал создать запас воды в Севастополе

Севастополь создаст запас для гарантированного обеспечения региона водой, заявил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, курирующий в кабинете министров Крым. По его словам, вопрос с обеспечением полуострова водой "практически закрыт", передает РИА Новости.
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Проблема водоснабжения Крыма и Севастополя постоянно поднимается на самых высоких уровнях последние полгода, но до сих пор не решена. В последний раз о ней говорил на итоговой пресс-конференции (17 декабря) президент России. "План восстановления водоснабжения Крыма есть. Идут геологические исследования, Севастополь вскоре ограничения чувствовать перестанет. Ни в Советском Союзе, ни когда Крым входил в состав Украины, этим не занимались. Есть для Крыма ещё одна новация: в прилегающих к нему акваториях могут быть запасы пресной воды. Проблему решим", - заявил Владимир Путин.

Между тем, накануне в ГУП "Водоканал Южного Берега Крыма" анонсировали "праздничное" увеличение подачи воды в Ялте. В связи с предстоящими новогодними праздниками подача воды будет осуществляться с 6.00 31 декабря 2020 до 22.00 1 января 2021 г., а также с 6.00 6 января до 22.00 7 января 2021 г. В остальное время воду будут давать по прежнему графику – с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00.

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Хуснуллин пообещал создать запас воды в Севастополе

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Теги: крым, водоснабжение, севастополь, запас воды, засуха, опреснение, марат хуснуллин



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