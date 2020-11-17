17 Ноября 2020
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кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

Жителям Симферополя сократили подачу воды

Жителей Симферополя перевели на четырехчасовой график подачи воды.

Это связано с критическим сокращением уровней запасов в городских водохранилищах. Мера начнет действовать с 17 ноября.

Таким образом, время водоснабжения граждан сокращается с шести до четырех часов в день, сообщает "Коммерсант".

Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, подача воды по графику может сохраниться в Симферополе и других районах Крыма еще около года: "До декабря 2021 года планируем выйти из всех графиков. Это в самом худшем варианте – если ни одной капли воды не будет".

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Жителям Симферополя сократили подачу воды

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Теги: Симферополь, вода



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