Жителям Симферополя сократили подачу воды
Жителей Симферополя перевели на четырехчасовой график подачи воды.
Это связано с критическим сокращением уровней запасов в городских водохранилищах. Мера начнет действовать с 17 ноября.
Таким образом, время водоснабжения граждан сокращается с шести до четырех часов в день, сообщает "Коммерсант".
Как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, подача воды по графику может сохраниться в Симферополе и других районах Крыма еще около года: "До декабря 2021 года планируем выйти из всех графиков. Это в самом худшем варианте – если ни одной капли воды не будет".