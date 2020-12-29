В центре Перми парковка 31 декабря будет платной

31 декабря парковка в центре Перми будет платной. Такое заявление сделал начальник пермской дирекции дорожного движения Максим Кис в ответ на вопрос депутата заксобрания Прикамья Олега Постникова в Facebook, передает корреспондент Накануне.RU.

По выходным дням парковки в Перми бесплатные. Однако Максим Кис отметил, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не объявлял 31 декабря выходным днем - это не входит в его полномочия. Он лишь рекомендовал работодателям сделать этот день выходным.

"31 декабря 2020 года парковки в Перми будут платными. Режим их работы определен решением Пермской городской думы - парковки бесплатны в выходные и нерабочие праздничные дни. Указ губернатора не устанавливает 31 декабря выходным днем (и не может устанавливать - это не входит в полномочия губернатора)", - пояснил чиновник.

Напомним, в конце прошлой недели губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ, согласно которому, руководителям организаций и предприятий края, вне зависимости от формы собственности, рекомендовано сделать последний день года выходным, при этом сохранив средний заработок сотрудников.