Маловероятно, что нефть долго будет стоить больше $50 - Силуанов

В Минфине не рассчитывают, то нефть будет продолжительное время стоить более 50 долларов за баррель. Это значит, что как следует пополнить Фонд национального благосостояния за счет сверхдоходов не получится.

"Бюджетное правило страхует снижение цен на нефть. В средне- и долгосрочной перспективе понятно, что спрос на углеводороды находится в рисковой зоне. Все-таки это и "зеленые" технологии, все эти углеродные налоги, переход на электричество вместо бензина в автомобильной технике. Все это говорит о том, что рассчитывать на сохранение цен на уровне $50 и выше в долгосрочной перспективе, наверное, маловероятно", - заявил на брифинге министр финансов России Антон Силуанов.

Ранее о тех же перспективах президенту докладывал вице-премьер Александр Новак, отвечающий в правительстве за ТЭК. По его мнению, экономический спад в мире и курс на "зеленую" энергию сделают российскую нефть, мягко говоря, не слишком нужной. Он считает, что выходом является переориентация нефтяников на внутренний рынок.