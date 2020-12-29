29 Декабря 2020
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Происшествия В России
Карина Цуркан (2018) | Фото: Андрей Любимов / РБК

Бывший топ-менеджер "Интер РАО" Цуркан получила 15 лет колонии

Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии общего режима экс-члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ.

Дело слушалось коллегией из трех судей в закрытом режиме, материалы маркированы грифом "секретно", передает РИА Новости.

По мнению следствия, Цуркан сотрудничала со спецслужбами Молдавии и передавала им информацию о поставках электроэнергии на Украину. Вину она не признала.

Ранее гособвинение запросило для обвиняемой 18 лет колонии общего режима. Напомним, прокурор Борис Локтионов заявил, что виновность Цуркан доказана, и назвал ее "врагом государства".

Цуркан взяли под арест в июне 2018 года. В том же месяце стало известно об отстранении ее от должности. В январе 2020 года суд отпустил Цуркан из СИЗО, изменив меру пресечения на запрет определенных действий.

Ранее экс-топ-менеджер компании выступила с обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о независимом расследовании.

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Бывший топ-менеджер "Интер РАО" Цуркан получила 15 лет колонии

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Теги: карина цуркан, шпионаж, интер рао



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