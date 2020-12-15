Прокурор запросил 18 лет колонии для Цуркан и назвал ее "врагом государства"

Гособвинение попросило Мосгорсуд приговорить к 18 годам колонии общего режима бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже.

Прокурор Борис Локтионов заявил, что виновность Цуркан доказана, и назвал ее "врагом государства", передает "Интерфакс".

Напомним, Цуркан взяли под арест в июне 2018 года. В том же месяце стало известно об отстранении ее от должности. В январе 2020 года суд отпустил Цуркан из СИЗО, изменив меру пресечения на запрет определенных действий.

По версии следствия, бывший топ-менеджер "Интер РАО" в 2015 году передала молдавской разведке три рапорта, которые касались поставок электроэнергии в Крым, ДНР и ЛНР, а также долгов Молдавии за газ.

Ранее экс-топ-менеджер компании выступила с обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о независимом расследовании.