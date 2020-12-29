На карантине по коронавирусу сейчас 2% российских школ, еще в четверти – смешанное обучение

Около двух процентов российских школ сейчас находятся на карантине по коронавирусу, заявил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Еще около четверти школ находятся на смешанном обучении: "Условно говоря, начальные классы учатся, а старшие классы находятся на домашнем обучении".

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали график сдачи в текущем учебном году ЕГЭ и выпускных экзаменов в девятых классах. График пока не предусматривает возможности досрочной сдачи ЕГЭ – так же было и в прошлом учебном году из-за пандемии.

Кстати, в Минобрнауки пока не определились, будет ли продолжаться дистанционное обучение в вузах после Нового года. Решение будет приниматься после окончания каникул, то есть не раньше февраля. Сейчас, по данным ведомства, на дистанционном обучении находится до 65% студентов российских вузов.