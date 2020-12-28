28 Декабря 2020
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аудитория доска профессор студенты вуз образование лекция сессия преподаватель (2019) | Фото:FonWall

Решении о возвращении студентов на очку будет приниматься после 6 февраля – Минобрнауки

Решение о том, будут ли вузы Москвы и Санкт-Петербурга возвращаться к очному обучению, будет принято не раньше 6 февраля, когда высшие учебные заведения начнут выходить с новогодних каникул, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

По его словам, региональные вузы будут принимать решения по согласованию с местными властями и территориальными управлениями Роспотребнадзора, в столицах тоже посоветуются с мнением санитарных врачей.

По мнению министра, даже если ситуация с коронавирусом не ухудшится, необходимо просчитать, не будет ли решение о переводе студентов на очный формат дестабилизирующим фактором. Решение также зависит от того, как россияне выйдут из зимних праздников, какой результат даст вакцинация, которая сейчас идет ежедневно, какая ситуация будет с заболеваемостью гриппом, передает РИА Новости.

Всего в России почти 65% студентов и более 40% вузов переведены на дистанционный формат обучения, работа в таком режиме организована почти в половине регионов страны, заявил Фальков.

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Решении о возвращении студентов на очку будет приниматься после 6 февраля – Минобрнауки

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Теги: дистанционное обучение, валерий фальков, вузы, студенты



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