29 Декабря 2020
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ТЭЦ-1, Воронеж (2019) | Фото: www.govvrn.ru

Рабочие ТЭЦ-1 в Бурятии прекратили голодовку

Работники ТЭЦ-1 в Улан-Удэ прекратили голодовку, объявленную с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Как сообщил представитель протестующих Андрей Красиков, акция была свернута до выполнения требований.

Накануне представители протестующих встретились с руководством компании ТГК-14 и договорились создать рабочую группу по разработке регионального отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике региона, пишет Regnum.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов на встрече с руководством компании ТГК-14 потребовал найти решение по голодовке работников улан-удэнской ТЭЦ-1.

Протестующие пожаловались на снижение компенсации за вредные условия труда с 24% до 8%, а также на отсутствие индексации заработной платы, обеспечение средствами индивидуальной защиты, организацию рабочих мест.

Голодовку протестующие начали 21 декабря, когда в соцсетях появилось видеообращение, в котором мужчина, представившийся сотрудником компании, рассказывает, что заработную плату не повышали с 2010 года и составляет она 25 тысяч рублей.

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Рабочие ТЭЦ-1 в Бурятии прекратили голодовку

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Теги: голодовка, бурятия, тэц-1



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