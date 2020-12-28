Глава Бурятии вмешался в ситуацию с голодовкой работников ТЭЦ-1

Глава Бурятии Алексей Цыденов на встрече с руководством компании ТГК-14 потребовал найти решение по голодовке работников улан-удэнской ТЭЦ-1.

Протестуют 24 человека из топливно-транспортного цеха предприятия и другие работники. Они пожаловались на снижение компенсации за вредные условия труда с 24% до 8%, а также на отсутствие индексации заработной платы, обеспечение средствами индивидуальной защиты, организацию рабочих мест.

Голодовку протестующие начали 21 декабря, когда в соцсетях появилось видеообращение, в котором мужчина, представившийся сотрудником компании, рассказывает, что заработную плату не повышали с 2010 года и составляет она 25 тысяч рублей.

Как сообщает Regnum, глава региона поручил руководству компании обсудить вопросы с коллективом.

Ранее уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова попросила прокуратуру и трудовую инспекцию проверить жалобы работников.