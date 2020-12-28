29 Декабря 2020
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центральноафриканская республика, банги, выборы в цар (2020) | Фото: РИА ФАН

Москва делает все для поддержания стабильности в ЦАР

Накануне в Центральноафриканской Республике (ЦАР) состоялись выборы президента страны, а также депутатов национальной ассамблеи. Сделать мероприятие безопасным удалось исключительно благодаря помощи со стороны России. В связи с этим сооснователь Telegram-канала «Ватфор» Олег Макаров высказал свое мнение в интервью журналистам Федерального агентства новостей.

Он положительно оценил вклад нашей страны в ЦАР, а также заявил, что помогать другим государствам в вопросе обеспечения безопасности стало для России нормальной практикой.

«Так исторически сложилось, что война — это ремесло, которым народы, проживающие на территории России, были вынуждены заниматься. А если ты что-то хорошо умеешь, глупо это не экспортировать», — сказал аналитик.

В заключение Макаров справедливо отметил, что ни в ЦАР, ни в Судане ничего неожиданного для РФ не происходит. Москва на территории этих государств имеет свои экономические интересы, поэтому делает все возможное для поддержания в них стабильности. Также он отметил положительное отношение местных жителей на все действия русских специалистов.

Ранее СМИ написали, что для обучения африканских военных были направлены еще 300 российских инструкторов.

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Москва делает все для поддержания стабильности в ЦАР

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Теги: центральноафриканская республика, банги, выборы в цар, военные инструкторы



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