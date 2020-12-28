На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск ограничена скорость передвижения

Ограничена скорость, с которой можно передвигаться на югорской части трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, сообщили Накануне.RU в "Уралуправтодоре".

28-29 декабря в Югре будет идти сильный снег, ветер будет дуть со скоростью в 15-20 м/с, при усилении ветра – метель, на дорогах – снежные заносы, ухудшение видимости. В связи с прогнозируемой непогодой "Уралуправтодор" вводит на федеральных автодорогах ХМАО ограничение скорости до 70 км/ч.

"На автодороге Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск вводятся временные ограничения для пассажирского транспорта с 12.00 28 декабря до окончания неблагоприятных погодных явлений. В частности, ограничение для движения пассажирского транспорта вводится на 400-километровом участке трассы Р-404 с 542 км по 952 км", - уточнили в организации.