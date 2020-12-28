28 Декабря 2020
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Происшествия СЗФО В России
(2006) | Фото: www.surpr.ru

Путин выразил соболезнования в связи с кораблекрушением рыболовного траулера в Баренцевом море

Путин направил главе Мурманской области Андрею Чибису телеграмму с соболезнованиями семьям моряков, погибших в результате крушения траулера "Онега" в Баренцевом море.

"С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унесшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна "Онега". Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим", - говорится в телеграмме, опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

Напомним, на борту рыболовного судна МК-0331 "Онега" находилось 19 человек, двух из них после аварии удалось спасти. Поиски остальных продолжаются, но шансов найти их живыми почти не остается – в районе поисков стоит шторм и минусовые температуры воздуха, а до того, как корабль затонул, экипажу не удалось спустить на воду спасательные шлюпки, многие даже спасжилетами не смогли воспользоваться.

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Путин выразил соболезнования в связи с кораблекрушением рыболовного траулера в Баренцевом море

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Теги: кораблекрушение, баренцево море, соболезнования, траулер онега



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