28 Декабря 2020
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Происшествия СЗФО В России
(2006) | Фото: www.surpr.ru

Минимум один человек погиб при крушении судна в Баренцевом море

Мурманская транспортная прокуратура начала проверку после того, как в Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно МК-0331 "Онега".

"По предварительным данным, 28.12.2020 в Баренцевом море перевернулось и затонуло рыболовное судно МК-0331 "Онега". В воде оказались 19 членов экипажа. В настоящее время 2 человека спасены. Организованы и проводятся поисковые мероприятия еще 17 человек", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Между тем, источник "Интерфакса" сообщил, что минимум один человек погиб. "Катастрофа произошла в сильный шторм, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спассредствами не успел никто. Людей буквально смыло с палубы в море", - сказал источник. "Один член экипажа, со слов спасенных, погиб, тело унесло в море. Остальных они потеряли из вида при затоплении судна", - добавил инсайдер.

Сейчас, по данным МЧС, в зону бедствия направляется еще три судна (одно уже на месте), которые будут участвовать в поисково-спасательной операции. Задействовать авиацию для поиска пропавших без вести пока не дает погода, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Минимум один человек погиб при крушении судна в Баренцевом море

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Теги: сейнер, кораблекрушение, баренцево море, поисково-спасательная операция



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Ранее 28.12.2020 08:55 Мск В Баренцевом море затонул сейнер, без вести пропали 17 человек

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