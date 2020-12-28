28 Декабря 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
кран вода опрессовка (2009) | Фото: pln-pskov.ru

В Свердловском районе Перми, Фролах и на Ферме восстановлено водоснабжение

В Свердловском районе Перми, Фролах и на Ферме восстановлено водоснабжение, сообщили Накануне.RU в "Новогор-Прикамье".

Специалисты компании произвели переключения на сетях и подали воду потребителям через другой водовод.

Сегодня в 2.20 спасателям сообщили о том, что в результате аварии на водопроводе произошло отключение водоснабжения в Свердловском районе Перми. Также без воды остались поселки Ферма и Горный, и село Фролы.

С 8.00 сотрудники "НОВОГОР-Прикамье" после согласования земляных работ приступили к устранению аварии. Был организован подвоз воды.

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В Свердловском районе Перми, Фролах и на Ферме восстановлено водоснабжение

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Теги: Свердловский район Перми, Фролы, Ферма, Горный



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