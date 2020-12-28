Жители Перми и трёх населённых пунктов Пермского района остались без воды

Из-за аварии жители одного из районов Перми и трёх населённых пунктов Пермского района остались без воды, сообщили Накануне.RU в краевом управлении МЧС.

Сегодня в 2.20 спасателям сообщили о том, что в результате аварии на водопроводе произошло отключение водоснабжения в Свердловском районе Перми. Также без воды остались посёлки Ферма и Горный, а также село Фролы.

С 8.00 сотрудники "НОВОГОР-Прикамье" после согласования земляных работ приступили к устранению аварии. Подвоз воды организован с 9.00.