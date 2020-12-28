Замглавы Екатеринбурга Екатерина Куземка покидает свой пост в мэрии

Замглавы Екатеринбурга по связям с общественностью Екатерина Куземка покидает свой пост. Об этом Накануне.RU сообщила сама чиновница, сообщив, что сегодня дорабатывает последний день. Несмотря на то, что заявление было подписано буквально за несколько минут, решение об отставке Куземка приняла еще будучи в отпуске, о чем сразу и уведомила исполняющего обязанности.

"Я полностью выполнила свою по отношению к городу и Александру Геннадьевичу (Высокинскому) работу. Я работала до его ухода. Было непросто, но, тем не менее, я думаю, что сейчас имею полное моральное право уже выбирать работу с менее жестким трудовым графиком и более может материальными условиями", - рассказала чиновница.

На данный момент предложений хватает, в том числе и на должность чиновника, однако раньше Нового года Екатерина Куземка принимать решение не собирается. По ее словам, у нее достаточно опыта и компетенции, однако говорить сейчас что-то конкретное по предложением невозможно, поскольку большинство из них – предмет переговоров и даже поездок.

"Конечно же, моя семья больше за тот вариант, чтобы эта работа была в Екатеринбурге. Честно говоря, чиновником я работала уже достаточно много: при двух губернаторах в администрации губернатора и в нескольких муниципалитетах. Я, честно говоря, и не мечтала работать чиновником: пришла советником к Александру Геннадьевичу а пришлось стать замом. Это тяжелая и изнуряющая работа, очень ответственная, поэтому мне хотелось бы не продолжать работу чиновником, а рассмотреть что-то в работе немного другое, хотя есть и такие предложения", - рассказала Куземка.

Екатерина Куземка занимала должность советника главы Екатеринбурга с 2019 г. До этого она с отличием окончила Уральскую академию государственной службы (УрАГС). Начала трудовую деятельность пресс-секретарем общественных приемных Эдуарда Росселя, после чего несколько лет трудилась в рекламном бизнесе, была владелицей собственного рекламного агентства.

В 2008 г. начала работать в администрации губернатора Свердловской области, а спустя два года стала управляющей делами Администрации Ирбита. С 2014 по 2016 год Екатерина Куземка занимала должность первого заместителя руководителя регионального исполнительного комитета Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия".

Напомним, что в июне текущего года Александр Высокинский, еще будучи мэром Екатеринбурга, назвал "дурью" слухи о возможном уходе Куземки из мэрии. Сейчас же чиновница решила отдохнуть от работы и посвятить новогодние праздники своим близким.

"Я никуда не тороплюсь. Думаю, что все взвешу и, если будет что-то интересное, обязательно расскажу, когда уже устроюсь", - заключила Куземка.