28 Декабря 2020
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Коллаж, Александр Лукашенко, флаг Белоруссии (2020) | Фото: Накануне.RU

11 февраля состоится Всебелорусское народное собрание – Лукашенко

В Белоруссии 11-12 февраля пройдет Всебелорусское народное собрание, сообщил глава государства на совещании по подготовке мероприятия.

По словам Лукашенко, время для проведения собрания выпало "непростое и неоднозначное", поскольку "такого внешнего давления Белоруссия не испытывала никогда".

Ожидается, что на Всебелорусском народном собрании будут подведены итоги пятилетки. Кроме того, делегатам предстоит рассмотреть программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы.

"Поскольку большое видится на расстоянии, спустя некоторое время мы, может, поймем, что это важнейший форум и в истории нашего народа. В силу того момента, который страна переживает", - сказал Александр Лукашенко.

VI Всебелорусское народное собрание планируется провести в первой половине февраля. Уже приступили к работе республиканский и региональные организационные комитеты, с завтрашнего дня начинается избрание делегатов. "Это должны быть люди, представляющие все слои и группы нашего населения, весь белорусский народ. Так у нас было всегда, начиная с 1996 года, когда мы провели первый Всебелорусский съезд", - цитирует Лукашенко "Белта".

Ранее Лукашенко заявлял, что собирается начать дискуссию об изменении конституции страны. Президент готов передать парламенту, правительству и другим структурам 70-80% полномочий, причем это можно сделать и без кардинальных изменений конституции, считает Лукашенко.

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11 февраля состоится Всебелорусское народное собрание – Лукашенко

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Теги: александр лукашенко, всебелорусское народное собрание, конституция



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