28 Декабря 2020
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Матросская тишина, СИЗО (2018) | Фото:zakon-i-poryadok.com

В Минюсте объяснили, почему хотят убрать СИЗО из городов

В Минюсте объяснили желание вывести учреждения ФСИН из городов, по крайней мере – из центральных районов. По словам министра юстиции Константина Чуйченко, опасения правозащитников по этому поводу не обоснованы.

"Я читал и в Telegram-каналах, и в других источниках о том, что очень обеспокоены правозащитные организации. Будто все это планируется для того, чтобы общественникам и адвокатам было тяжело в СИЗО или колонию доехать, мол, поэтому мы хотим убрать учреждения из городов. Нет, не для этого", - заявил глава министерства в интервью ТАСС.

"Мы действительно хотим убрать эти учреждения из городов, потому что тюрьма и нарушение закона - это не норма. Учреждения уголовно-исправительной системы не должны находиться рядом со стадионом или рядом со школой. Другое дело, что учреждения надо располагать в непосредственной близости от крупных населенных пунктов, чтобы всем было удобно - и сотрудникам, и следователям, и правозащитникам", - продолжил Чуйченко.

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В Минюсте объяснили, почему хотят убрать СИЗО из городов

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Теги: минюст, тюрьма, сизо



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