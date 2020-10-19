19 Октября 2020
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книжка, учебник, дистанционное обучение (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

В Рособрнадзоре объяснили разницу между дистанционкой в прошлом году и в этом

В Рособрнадзоре в очередной раз попытались поспорить с тем, что дистанционное обучение вредно для учащихся выпускных классов.

"Все говорят о том, что обеспокоенность больше нагнетали эксперты и родители. А вот выпускники говорят, что дистанционка позволила сконцентрироваться на тех предметах, которые они собирались сдавать. Но я не говорю, что это было хорошо. Просто так получилось. Многих из дома не выпускали, они вынуждены были сидеть дома и готовиться к ЕГЭ. Это им позволило готовиться целенаправленно на три (редко четыре-пять) предмета", - сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями школьников.

Он отметил, что в этом году ситуация может быть кардинально другой. В минувшем году дистанционка пришлась на последние месяцы учебного года, когда идет повторение и подготовка к экзаменам. Сейчас же есть риск снижения качества образования непосредственно в разгар учебного года. "Но мы приложим все усилия, чтобы выпускники могли подготовиться качественно", - отметил Музаев.

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В Рособрнадзоре объяснили разницу между дистанционкой в прошлом году и в этом

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Теги: дистанционное обучение, выпускники, подготовка к егэ, рособрнадзор, анзор музаев



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